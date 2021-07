Mode und Kochen zwischen Seoul und New York: Suea Chos stylisher Supper Club

Nach ihrem Hochschulstudium an der US-amerikanischen Westküste zog es Suea zurück in den Osten der USA. Sie ging nach New York, für sie der absolute Dreh- und Angelpunkt für Fashion und Style, und fing bei Opening Ceremony an, dem stilprägenden und legendären Einzelhändler für Fashion in Downtown New York. Dort blieb sie vier Jahre und wurde schließlich Associate Director of Brand Image, wo sie für kreative Inhalte und besondere Projekte verantwortlich war. "Ich erinnere mich noch, wie aufgeregt ich war, als ich diesen Job bekam. Ich war glücklicher als zu Beginn meines Studiums."



Doch auch ihre Leidenschaft fürs Kochen blieb. Nachdem Suea erfolgreich mit der Elite der Modebranche zusammengearbeitet hatte, erschien ihr die Gründung eines eigenen Supper Clubs eigentlich ganz verlockend. Sie erzählt, dass sie damals bereit war, etwas Neues auszuprobieren, und die Nächte in der einmaligen Restaurantszene New Yorks inspirierten sie zur Rückkehr in die Küche. So entstand Suea's Dinner Service, ein experimentelles Pop-up-Restaurant, das sie im letzten Sommer eröffnete und in dem sie Freunde und Familie durch ihre Liebe zum Kochen zusammenbringt.



Sueas Style vereint Inspirationen aus den verschiedenen Städten und Lebensabschnitten, die sie mit ihren 26 Jahren bereits erlebt hat. Hier erzählt das kreative Talent von ihrer sich ständig weiterentwickelnden Beziehung zu Fashion und Food und wie sie in beiden Bereichen nichts auf Konventionen gibt und lieber ihren eigenen Weg geht.