Effektive Unterstützung mit System

Such dir deinen eigenen Aufsichtsrat
Coaching und Ernährung
Von Joe Holder
Mit einem Unterstützungsnetzwerk, das das Beste für dich will, zum Erfolg kommen
Stell dir vor, du hättest deinen eigenen sportlichen Aufsichtsrat, also eine Gruppe von Menschen, die dich bei deinen Fitness- und Gesundheitszielen unterstützt. Optimal ist ein Team aus fünf Mitgliedern, die alle ihre eigenen Stärken haben und diese für deinen Erfolg einbringen können. In diesem Artikel erkläre ich dir, wie du deinen eigenen Aufsichtsrat zusammenstellst.
Alle großen Unternehmen haben einen Aufsichtsrat, der das Unternehmen dabei unterstützt, seine Ziele zu erreichen und sich weiter zu entwickeln.
Hol dir für deine Fitness- und Gesundheitsziele dieselbe Unterstützung, indem du dir deinen eigenen Aufsichtsrat zusammenstellst.
Es ist ganz einfach: Wenn du dich mit Menschen umgibst, die dich ständig vom Weg abbringen, wird dieser Weg immer schwerer. Such dir lieber Menschen, die dich ermutigen.
Ich empfehle ein Team aus fünf Mitgliedern. Sie alle haben verschiedene Stärken und geben dir unterschiedlichen Input, mit dem sie dich auf allen Ebenen unterstützen.
Wähle dein Unterstützerteam sorgfältig aus.
Es wird dir leichter fallen, deine Fitness- und Gesundheitsziele zu erreichen, wenn dein Aufsichtsrat will, dass du an deinen Zielen festhältst. Wenn er gleichgültig ist oder sogar versucht, dich von deinen Plänen abzubringen, hast du eine schlechte Wahl getroffen.
Nimm dir ein paar Minuten Zeit, um deine Aufsichtsratsmitglieder zu ernennen. Vielleicht hast du einen Freund, der sich gut mit Ernährung auskennt oder eine Kollegin, die mit dir zusammen einen Online-Fitnesskurs macht.
Vielleicht fallen dir nicht sofort die passenden fünf Leute ein, deshalb kannst du zum Beispiel auch deinen Arzt, einen ausgebildeten Ernährungsberater oder eine Physiotherapeutin mit an Bord holen.
Deine Aufsichtsratsmitglieder müssen noch nicht einmal in derselben Stadt leben wie du. Es reicht schon, dass sie dich motivieren, wenn dir das Training mal schwer fällt oder du die falsche Ernährungsentscheidung triffst.
Stell dir deinen Aufsichtsrat zusammen, um auf dem Weg zu deinen Fitness- und Gesundheitszielen immer genau die Unterstützung zu erhalten, die du gerade brauchst.