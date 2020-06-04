Effektive Unterstützung mit System

Es wird dir leichter fallen, deine Fitness- und Gesundheitsziele zu erreichen, wenn dein Aufsichtsrat will, dass du an deinen Zielen festhältst. Wenn er gleichgültig ist oder sogar versucht, dich von deinen Plänen abzubringen, hast du eine schlechte Wahl getroffen.



Nimm dir ein paar Minuten Zeit, um deine Aufsichtsratsmitglieder zu ernennen. Vielleicht hast du einen Freund, der sich gut mit Ernährung auskennt oder eine Kollegin, die mit dir zusammen einen Online-Fitnesskurs macht.



Vielleicht fallen dir nicht sofort die passenden fünf Leute ein, deshalb kannst du zum Beispiel auch deinen Arzt, einen ausgebildeten Ernährungsberater oder eine Physiotherapeutin mit an Bord holen.



Deine Aufsichtsratsmitglieder müssen noch nicht einmal in derselben Stadt leben wie du. Es reicht schon, dass sie dich motivieren, wenn dir das Training mal schwer fällt oder du die falsche Ernährungsentscheidung triffst.



Stell dir deinen Aufsichtsrat zusammen, um auf dem Weg zu deinen Fitness- und Gesundheitszielen immer genau die Unterstützung zu erhalten, die du gerade brauchst.