Lässiger Schick
Styled By: Sabrina Ionescu
Sabrina Ionescu ist für ihre Intensität und ihren Kampfgeist auf dem Court bekannt und gnadenlos diszipliniert. Der persönliche Style des WNBA-Stars offenbart jedoch eine sanftere, entspanntere Sabrina - eine, die chillige Vibes liebt und mit ihren Sweat-Styles gerne mal ein Statement setzt.
Sabrina liebt es vor allem bequem. Ihren Alltagsstyle beschreibt sie als lässig und unkompliziert, mit Basics wie einem weißen T-Shirt, das sich sowohl sportlich als auch schick stylen lässt. Und welche Schuhe trägt sie dazu? "Air Max Sneaker sind mein Favorit. Man kann sie buchstäblich zu allem tragen."
"Unterwegs auf Reisen ziehe ich immer noch meine Nike Trainingsanzüge aus meiner Zeit in Oregon an. Da hängen so viele Erinnerungen dran!"
Sabrina Ionescu
Sabrina fühlt sich am wohlsten, wenn sie ihre bequemste Jogginghose mit einem engeren Oberteil mit mehr Struktur zum ultimativen lässig-schicken Mix kombiniert.
Um ihren Look optisch aufzuwerten, kombiniert Sabrina Materialien mit unterschiedlichen Texturen. Ihr Favorit, der alles sofort veredelt: eine schwarze Bomberjacke.
Sabrina mag es farblich gerne neutral und greift als Ergänzung zu Outfit-Basics in Schwarz und Weiß zu gedämpften Farbtönen. "Ich stehe nicht so auf superknallige Farben, sondern mag dezente Pastelltöne, am liebsten ein helles Rosa."
Das einzige Kleidungsstück, das sie nicht mag? "Jeans", antwortet Sabrina. "Die sind nicht so bequem. Ich trage lieber Jogginghosen. Ich bin eben durch und durch eine echte Athletin", fügt sie augenzwinkernd hinzu.
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