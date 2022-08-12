Styled By: Sabrina Ionescu

Sabrina mag es farblich gerne neutral und greift als Ergänzung zu Outfit-Basics in Schwarz und Weiß zu gedämpften Farbtönen. "Ich stehe nicht so auf superknallige Farben, sondern mag dezente Pastelltöne, am liebsten ein helles Rosa."

Das einzige Kleidungsstück, das sie nicht mag? "Jeans", antwortet Sabrina. "Die sind nicht so bequem. Ich trage lieber Jogginghosen. Ich bin eben durch und durch eine echte Athletin", fügt sie augenzwinkernd hinzu.

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