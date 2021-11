Dein Gehirn ist sozusagen die Zentrale deiner kognitiven Fähigkeiten, die es dir ermöglichen, dich beispielsweise an eine Aufgabe von deiner Lehrerin bzw. deinem Lehrer oder deiner Chefin bzw. deinem Chef zu erinnern und sie auch zu erledigen. Außerdem ist es der Ort deiner Emotionen. Nahrung wirkt sich auf beide Bereiche aus – und zwar sowohl positiv als auch negativ. Wenn du etwas isst, werden Botschaften an dein Gehirn gesendet, die deine geistige Leistungsfähigkeit und dein Wohlbefinden entweder verbessern oder verschlechtern, so Katherine Haysbert, zertifizierte Ernährungsberaterin und Naturkostköchin in Vancouver, British Columbia.

Genauer gesagt, ist alles, was wir essen, entweder etwas, das unser Körper erkennt (und leicht verdauen und verwerten kann) oder etwas, das er nicht erkennt (was unter Umständen zu Magenbeschwerden führt), erklärt Haysbert. Kuchen, Weißbrot, ein Schoko-Erdnussbutter-Energieriegel oder andere stark verarbeitete Produkte veranlassen deinen Körper dazu, in den Detektivmodus zu gehen. Er will herausfinden, wie er die Inhaltsstoffe aufspalten und schließlich die Nahrung bestmöglich verwerten kann. Dieser Prozess verursacht laut Haysbert oft Entzündungen, die den gesamten Körper stressen und das sympathische Nervensystem (bzw. die Kampf-oder-Flucht-Reaktion) triggern können. Das führt dann dazu, dass du dich ziemlich mies fühlst.

Diese Entzündungsreaktion beeinträchtigt auch die Kommunikation zwischen deinem Darm und deinem Gehirn, wodurch es für beide schwieriger wird, optimal zu arbeiten, so Carrie Decker, naturheilkundliche Ärztin und Expertin für Magen-Darm-Störungen in Portland, Oregon.

Diese reaktiven Symptome mögen zwar nur vorübergehend sein, doch wenn du ständig auf eine Art und Weise isst, die deinen Körper in Aufruhr bringt, riskierst du damit chronischen Stress und Entzündungen, so Decker. Es folgen dann wahrscheinlich eine gedrückte Stimmung, Angstzustände und Reizbarkeit sowie ein möglicherweise geschwächtes Immunsystem, fügt sie hinzu. Und darauf kannst du gerne verzichten.