Finde deinen Style

"Layer erwecken mein Outfit zum Leben, wie etwa wenn ich den Air Max Dn mit Baggy Jeans und einem Crop Top über einem Hemd trage, sodass man den Kragen sieht."



Durch die Kombination verschiedener Layer kann ein in Vergessenheit geratenes Top (oder ein Rock, eine Hose, was auch immer!) plötzlich in vielen verschiedenen Looks wieder zur Geltung kommen.



"Ich liebe den sportlichen Vibe des Nike Air Max Dn", sagt Sophie. Sie trägt gern ein Kragenhemd unter einem weiten T-Shirt oder eine Krawatte, die zum Schuh passt. Der Look ist unkompliziert, aber alles andere als langweilig.