Natürlich wird dadurch die Ursache des Problems nicht beseitigt. Menschen, die andere schikanieren, werden ihr Verhalten erst dann ändern, wenn sie die direkten Folgen zu spüren bekommen. Sie werden erst dann lernen, sich trotz hohem Adrenalinspiegel in den Griff zu bekommen, wenn sie merken, dass ihr Handeln zu weniger Spielzeit (oder einer Niederlage) führt.



Deshalb ist es so unglaublich wichtig, dass du mit deinem Coach darüber sprichst. Ich weiß, dass das sehr viel Mut erfordert, aber es ist der richtige Schritt. Es ist die Aufgabe deines Coaches, das Gespräch mit deinem Teamkollegen zu suchen – nicht deine.



Wieso? Erstens würdest du dadurch Gefahr laufen, dass er sich an dir rächt. Zweitens muss dein Coach gleich zwei Pflichten erfüllen: Er muss den gegenwärtigen Schikanen ein Ende setzen und gleichzeitig verhindern, dass es jemals wieder so weit kommt.



Ich hoffe, dein Coach setzt alle Hebel in Bewegung, um den Frieden für dich und das gesamte Team wiederherzustellen. Dadurch wird nicht nur dein Teamkollege davon abgehalten, andere weiter zu schikanieren. Zusätzlich wird eine Teamkultur geschaffen, in der jeder den anderen unterstützt und alle wissen, dass sie offen ansprechen können, wenn ihnen etwas auf dem Herzen liegt.



Du kannst stolz darauf sein, wenn du diese Kultur mitbegründest. Vielleicht erzielst du dadurch sogar mehr Treffer und dein Team fährt mehr Siege ein. Dein fieser Teamkollege realisiert vielleicht irgendwann, dass er euch alle ausgebremst hat. Und wenn das alles nicht zu ihm durchgedrungen ist und er es nicht für wichtig hält, andere mit Respekt zu behandeln? Nun, in diesem Fall wird er wahrscheinlich bald nicht mehr in eurem Team sein.





Coach Ingebrigtsen