So erzeugt man einen tollen Teamgeist – Tipps von Coach Patrick Sang

Nehmen wir an, ich habe eine Läuferin oder einen Läufer mit einer 5.000-Meter-Zeit von 13 Minuten, 30 Sekunden. Und nehmen wir an, diese Person nimmt an einem Rennen Teil, bei dem 20 Prozent der Athlet:innen unter 13 Minuten laufen. Sollte sie sich um diese 20 Prozent Sorgen machen? Nein, sie sollte sich darauf konzentrieren, ihre eigene Zeit auf 13 Minuten, 20 Sekunden zu verbessern. Wenn du versuchst, deine Ziele basierend auf dem, was andere tun können, anzupassen, übertreibst du es am Ende. Und das birgt die Gefahr, dich zu verletzen, entmutigt zu werden oder sogar eine mentalen Blockade zu entwickeln.



Wenn du dich jedoch auf etwas konzentrierst, was du tun kannst, nimmt das ein wenig Druck raus. Selbst während eines Wettbewerbs mit viel Druck könnte man Selbstgespräche führen und sagen: "Das ist eine Gelegenheit für mich, mich selbst zu pushen, mich zu verbessern." Bald wird dir klar, dass du nicht besser sein musst als alle anderen. Du musst nur besser sein als gestern. Und mit diesem kleinen bisschen mentalem Freiraum kannst du dich vielleicht auch an den Erfolgen deiner Teamkollegen erfreuen.



Ich begann sogar zu coachen, während ich noch beruflich lief. Und manchmal trainierte ich Teamkameraden, gegen die ich auch im Einzelwettbewerb antreten würde. Ich trainierte schließlich einen von ihnen, Bernard Barmasai, auf einen Hindernislauf-Weltrekord im Jahr 1997. Übrigens lief ich im selben Rennen meinen persönlichen Rekord.