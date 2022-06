Snapshots: Auf der Jagd nach Adrenalin mit Leonora Manzano  

Im Alter von 20 Jahren war ich als Stipendiatin am College. Ich stand unter hohem Druck, gute Noten zu bekommen. Um mit dem Stress umzugehen, feierte und trank ich exzessiv. Doch dieser Lebensstil wirkt sich irgendwann negativ auf deinen Körper aus. Mein erstes Warnsignal war ein Geschwür, das ich ignorierte. Bald darauf erlitt ich eine extrem schmerzhafte Gesichtslähmung. Ich ging von Arzt zu Arzt und stieß irgendwann auf den Akupunkteur Juan García. Er sagte mir, dass ich mein Leben ändern müsse, und lud mich ein, mit seinem Team zu laufen, was ich zunächst ablehnte. Doch ich erinnere mich, wie ich eines Tages nach einer Behandlung zu ihm sagte "Ich schulde dir was." Ein paar Tage später rief er mich an und bat mich, ihn und sein [Lauf-]Team am nächsten Tag zum Nevado de Toluca zu begleiten. Da konnte ich natürlich nicht "Nein" sagen. Ab diesem Zeitpunkt veränderte sich mein Leben.