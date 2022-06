Neue Wendepunkte

Das war der erste wichtige Wendepunkt in Suk-hees Leben. Aus dem jungen Mädchen wurde die "Queen of Shorttrack". So wird sie in ihrer Heimat Südkorea genannt. Aber wenn man sie fragt, was der wichtigste Wendepunkt in ihrem Leben war, antwortet sie: "Die Teilnahme an den Winterspielen in Sotchi war in vielerlei Hinsicht ein bedeutender Wendepunkt. Ich glaube, Wendepunkte passieren uns nicht, wir machen sie selber. Wir haben die Macht dazu."

Wenn man sie nach ihren Zielen für 2021 fragt, antwortet Suk-hee: "Ich möchte sehen, wie weit ich als Athletin noch kommen kann, wie weit mich meine Fähigkeiten noch bringen. Ich möchte mich für die Shorttrack-Nationalmannschaft qualifizieren."