Wichtige Vorteile des Seilkletterns

Du stehst vor einem normalen Kletterseil. Und jetzt?

Streck die Arme so hoch wie möglich, um das Seil zu greifen. Spring dann ans Seil und zieh dabei die Beine an, erklärt Caroline Grainger, zertifizierte Personal Trainerin bei FitnessTrainer.

"Sobald deine Beine in der Luft sind, fixier das Seil mit deinen Füßen und Waden, wenn deine Beine hochgezogen sind, greif weiter nach oben und zieh dich dann höher", fährt sie fort. "Seile beziehungsweise Taue mit Knoten sind ideal für Anfänger:innen, da sie den Füßen den besten Halt geben. Leg außerdem zur Sicherheit eine falldämpfende, dicke Matte unter das Seil."

Wenn jemand am Seil abrutscht, liegt dies normalerweise nicht am Griff, sondern an der falschen Fußstellung und nachlassender Kraft in den Beinen, sagt Holland. Probier deshalb einige verschiedene Techniken aus, um dich mit den Füßen am Seil abzustützen (auch als Foot Locks bezeichnet). Dadurch erhältst du mehr Stabilität, insbesondere, wenn du die Hände vom Seil nimmst, um dich weiter hochzuziehen. Außerdem werden deine Oberarme entlastet und du vermeidest, am Seil abzurutschen.

Am einfachsten ist ein einfacher "Wrap and Lock", auch als J-Hook bezeichnet, der oft beim CrossFit verwendet wird. Das Seil verläuft mittig vor dir, deine Knie sind angezogen. Nimm das lose Seil mit dem Spann deines "schwachen" Fußes (der Fuß deines Spielbeins) auf und tritt mit dem anderen Fuß (dein "starker" Fuß, d. h. der Fuß deines Standbeins) dicht daneben auf das Seil. Zieh den "schwachen" Fuß hoch und setz ihn auf dem anderen Fuß ab. Dieser liegt nun in einer Art Schlinge, die du bei dieser Technik mit dem Seil bildest. Indem du deinen Fuß auf deinem stärkeren Fuß abstellst, fixierst du das Seil.

Wenn du dich an die Bewegungsabläufe beim Seilklettern gewöhnt hast, kannst du andere stabilisierende Fußtechniken ausprobieren, um herauszufinden, mit welchen du am besten zurechtkommst. Fortgeschrittene können auch speziell die Arme trainieren, indem sie die Füße und Beine beim Hochziehen gar nicht einsetzen.

Die Suche nach einem Kletterseil bzw. Klettertau mag aufwendiger sein als bei anderen Fitnessprodukten, aber beim Klettern wirst du dafür mit einem kurzweiligen Ganzkörper-Workout belohnt, das auch dein Selbstvertrauen stärken kann.

Text: Elizabeth Millard