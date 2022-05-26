Obwohl sich ein schweißtreibendes Training häufig toll anfühlt, kann ein bleibender Geruch in Workout-Kleidung (sogar nach der Wäsche) eine Herausforderung darstellen, wenn du dich für deinen nächsten Besuch im Gym fertig machen möchtest.

Fitnessbekleidung saugt den Schweiß während eines Workouts auf. Bestimmte Materialien, beispielsweise Baumwolle, verhindern die Ableitung der Feuchtigkeit. Andere Materialien, wie das Polyester in Nike Dri-FIT-Bekleidung, tragen dazu bei, die Haut zu kühlen und sie trocken zu halten, indem Feuchtigkeit zur Stoffoberfläche geleitet wird, um schneller verdunsten zu können.

Ganz gleich, woraus deine Workout-Kleidung gemacht ist: Es ist möglich, dass hartnäckige Schweißgerüche zurückbleiben – sogar nach einem Waschgang. Hier sind fünf Tipps, wie du unangenehmen Körpergeruch in Workout-Kleidung loswirst.