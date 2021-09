Warum du Primal-Training in deine Workouts einbauen solltest

Ein Hund, der auf seinen Hinterbeinen läuft, ist einfach süß und wird schnell zu einem Social-Media-Star. Ein Mensch, der sich auf allen Vieren bewegt, sieht nicht ganz so niedlich aus. Aber er profitiert auf verschiedene Weise davon. Wir erklären dir, was dahinter steckt.

Babys und die meisten Tiere bewegen sich auf allen Vieren fort. Diese Art der Fortbewegung, auf Englisch "Quadrupedal Movement", ist so alt wie die menschliche Evolution und bildet die Grundlage für QMT, also das "Quadrupedal Movement Training", auch Primal-Training genannt. Bei diesem Training wird aber nicht nur gekrabbelt. Übungen wie Bear Planks, Crab Walks, Inchworms und Striking Scorpions (schau auf YouTube nach) bringen Abwechslung in die Sache. Du kennst den Herabschauenden Hund oder Froschsprünge? Auch das sind QMT-Übungen. Dass sie alle in irgendeiner Form nach einem Tier benannt sind, ist übrigens kein Zufall.

Bei all diesen Übungen bewegst du dich auf allen Vieren, und das ist nicht gerade das, was du jeden Tag machst. Auch wenn es sich seltsam anfühlt und vielleicht auch so aussieht, so hat diese Art des Trainings doch einige wichtige Vorteile, zum Beispiel: