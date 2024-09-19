Nike und die LEGO Group fördern gemeinsam das Spielen

Spielen sollte zur Kindheit gehören. Leider spielt ein Drittel aller Kinder weltweit lediglich drei Stunden pro Woche, wie eine aktuelle Studie der LEGO Group zeigt. Außerdem bekommt nur jedes fünfte Kind auf der Welt genug Bewegung, um sich gut zu entwickeln, so die Weltgesundheitsorganisation.



Die Lösung? Mehr Zeit für Spiel und Sport, die für die Entwicklung von Kindern entscheidend sind. Nike und die LEGO Group haben sich zusammengetan, um genau das zu erreichen. Die Unternehmen gehen eine neue mehrjährige Partnerschaft ein, um Kinder zu inspirieren und zu befähigen, sich zu bewegen, zu entdecken und kreativ zu sein, damit sie das Beste aus sich herausholen können.



"Nike macht den Jugendsport mit der Vision einer aktiven, inklusiven Welt, die alle Jugendlichen dazu inspiriert, zu spielen und ihr ganzes Potenzial zu entfalten, fit für die Zukunft", sagt Vanessa Garcia-Brito, VP und Chief Impact Officer, NIKE, Inc. "Mit Coaching können wir erreichen, dass Sport wieder Spaß macht, und alle Jugendlichen zur Teilnahme motivieren. Wir möchten der nächsten Generation die Möglichkeit geben, ein Leben lang Spaß an Sport und Bewegung zu haben, und ihr helfen, ihre Träume wahrzumachen."



Ab Sommer 2025 bringen die Marken mehrere Produkte und Erlebnisse auf den Markt, die das Wachstum, die Freude, die Gesundheit und das kreative Denken von Kindern fördern sollen. Das erste dieser Produkte, der fast 1.200-teilige Bausatz Nike Dunk x LEGO, erscheint am 1. Juli 2025. LEGO Fans ab 10 Jahren haben die einzigartige Möglichkeit, einen Nike Dunk, einen drehbaren Bausteine-Basketball und den legendären Schriftzug "Dunk" zu bauen, den sie dann an einem Ort ihrer Wahl aufstellen können. Inspiriert von den legendären Nike Dunk Basketballschuhen, feiert dieser Bausatz die Sneaker-Kultur und die Kreativität von LEGO, die die Welten des Bauens und des Sports miteinander verbinden. Weitere LEGO Sets werden im September 2025 veröffentlicht.

Im August werden Schuhe, Bekleidung und Accessoires von Nike x LEGO auf den Markt kommen, darunter die Nike Air Max Dn x LEGO Kollektion. Am 1. September 2025 folgen die Nike Dunk Low x LEGO Kollektion und weitere Produkte. Das Design dieser Produkte verbindet die einzigartige Ästhetik des LEGO Designs mit der Kraft der Sportkultur und der DNA von Nike. Weitere Schuhe und Bekleidung mit Co-Branding werden im Herbst 2025 auf den Markt kommen.

Die Nike Dunk Low x LEGO Kollektion und die Nike Air Max Dn x LEGO Kollektion werden nach der Neuerscheinung über verschiedene Nike Kanäle erhältlich sein, darunter nike.com und ausgewählte Handelspartner.

Schritt für Schritt und Baustein für Baustein freuen sich Nike und die LEGO Group darauf, die nächste Generation von Macher:innen und Gestalter:innen zu inspirieren. Ihre Einladung an Kinder weltweit: Auf die Plätze, fertig, los … kreativ werden!