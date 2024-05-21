Mut tut gut

Wer Sport treibt, muss oft Risiken eingehen. Man muss seine Komfortzone verlassen, wenn man neue Skills lernt, eine ungewohnte Übung macht oder ganz allein den letzten Verteidiger angreift. Und obwohl Mädchen oft gefeiert werden, wenn sie etwas richtig machen, erhalten sie nicht das gleiche positive Feedback, wenn sie eine neue Technik ausprobieren, die ihnen nicht sofort gelingt.

Das hat im Sport nicht zu unterschätzende Folgen: Viele Mädchen trauen sich nicht, etwas auszuprobieren, wenn sie sich nicht sicher sind, dass es auch gelingt. Aber wer nie einen riskanten Pass ausprobiert und nie nach einem Ball springt, und wer nur in der vertrauten Disziplin antritt, verpasst viele tolle Erfahrungen.

Stell dir ein Mädchen vor, das entschlossen auf das Tor schießt, auch wenn sie sich nicht sicher ist, ob der Ball im Netz landen wird. Oder ein Mädchen, das sich im Delfinschwimmen versucht, auch wenn Freistil ihre stärkste Disziplin ist. Eine andere könnte auf dem Platz acht Tore geschossen haben, aber wenn sie als Torhüterin einspringt, werden sich alle an den Schuss erinnern, den sie gehalten hat. Diese Mädchen haben gelernt, mutig zu sein, und das wird sie prägen – im Sport und im Leben.

Sieh dir diesen TED Talk an, um mehr darüber zu erfahren, wie man Mädchen dazu bringt, mutig zu sein.