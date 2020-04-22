Mikroziele setzen
Coaching und Ernährung
Von Betina Gozo
So teilst du deine großen Träume in konkrete, machbare Aufgaben auf.
Wir alle haben uns schon einmal Ziele gesetzt. Das ist einfach, denn von großen Zielen zu träumen, kann wirklich Spaß machen. Viel schwieriger ist es jedoch, diese Träume auch in die Realität umzusetzen.
Mein Rat: Teil dein großes Ziel in konkretere, machbare Mikroziele auf.
Ich habe zum Beispiel Kunden, deren großes Ziel es ist, in Form zu kommen. Allerdings ist es mit keinem festen Zeitpunkt verbunden und es lässt sich quantitativ nicht messen, ob man es erreicht hat oder nicht. Daher schiebt man es gerne immer wieder auf den nächsten Tag auf.
Aus diesem Grund bitte ich meine Kunden, ihr Ziel konkreter zu formulieren. "Ich will in Form kommen, also fange ich an zu trainieren." Das klingt schon besser, aber immer noch nicht konkret genug.
"Auf welches kleinste Mikroziel kannst du dein großes Ziel runterbrechen?"
Betina Gozo
"Ich will in Form kommen, deshalb werde ich im nächsten Monat mit drei Workouts pro Woche beginnen". Gratuliere! Das ist ein Ziel, das du erreichen kannst.
Vielleicht hast du aber auch das Ziel, dich gesünder zu ernähren. So formuliert klingt es sehr vage und ist fast zu groß, um es zu erreichen.
Was sind die wichtigsten Dinge, die du tun könntest, um dieses große Ziel zu erreichen? Setz sie dir als kleine Mikroziele.
Sag dir zum Beispiel "Ich werde diese Woche keine Softdrinks trinken" oder "Ich werde diese Woche abends ein Stück Obst essen, statt Gummibärchen zu naschen". Wenn du dir das Naschen verbietest und dein Mikroziel mit "Ich darf keine Gummibärchen essen" formulierst, würde das garantiert zu schlechter Laune führen. Das ist nämlich ein Verbot, kein Ziel. Betrachte dein Mikroziel stattdessen als etwas, das dich deinem großen Ziel näher bringt.
Wenn du deine Mikroziele – drei Mal pro Woche trainieren oder Süßigkeiten durch Obst ersetzen – immer wieder erreichst, wirst du großartige Erfolge erzielen.