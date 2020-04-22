Mikroziele setzen

Wir alle haben uns schon einmal Ziele gesetzt. Das ist einfach, denn von großen Zielen zu träumen, kann wirklich Spaß machen. Viel schwieriger ist es jedoch, diese Träume auch in die Realität umzusetzen.

Mein Rat: Teil dein großes Ziel in konkretere, machbare Mikroziele auf.

Ich habe zum Beispiel Kunden, deren großes Ziel es ist, in Form zu kommen. Allerdings ist es mit keinem festen Zeitpunkt verbunden und es lässt sich quantitativ nicht messen, ob man es erreicht hat oder nicht. Daher schiebt man es gerne immer wieder auf den nächsten Tag auf.

Aus diesem Grund bitte ich meine Kunden, ihr Ziel konkreter zu formulieren. "Ich will in Form kommen, also fange ich an zu trainieren." Das klingt schon besser, aber immer noch nicht konkret genug.