Mein Spiel, dein Spiel: Zenat Begum von Playground Coffee mit Produzentin Elle Clay

Tatsächlich unterscheidet sich Zenats Playground Coffee Shop von anderen Coffeeshops. Seit der Eröffnung 2016 hat sich der Shop zu einem Mittelpunkt der Community entwickelt. Hier gibt es nicht nur fantastischen Kaffee, wie Elles Empfehlung bestätigt, sondern der Coffeeshop ist auch ein Veranstaltungsort für Lesungen, Workshops, Radiosendungen und zum Büchertauschen (die Nachbarn können gerne ein Buch dalassen oder mitnehmen). Im vergangenen Jahr hat sich Playground auch an einer Community Fridge-Initiative beteiligt, die in New York City gestartet wurde. In der gesamten Stadt wurden Gemeinschaftskühlschränke aufgestellt, die von Nachbarn mit Lebensmittelspenden gefüllt werden und andere sich davon nehmen können, was sie brauchen.



Zenat lernte die Leitung eines kleinen Unternehmens von ihrem Vater, der 20 Jahre lang einen Eisenwarenladen am selben Ort besaß. Auch Elle weiß, wie es ist, ein Projekt von Grund auf zu leiten. Sie ist Gründerin von Wild Child NYC, einer Produktionsfirma, die sich auf experimentelles Storytelling und Erzählungen marginalisierter Gruppen spezialisiert hat. Elle moderiert ihre eigenen Podcasts und hat an einer Reihe anderer Film- und Audioprojekte gearbeitet.



Elle und Zenat lieben ihr Stadtviertel Brooklyn, fördern und engagieren sich für die dortige Gemeinschaft und sind Unternehmerinnen aus Leidenschaft. Deshalb machten sie sich gemeinsam für Events im vielseitig ausgelegten Playground Coffee Shop stark. Hier sprechen sie darüber, wie sie jeweils erfolgreiche Teams um sich herum aufbauen, um ihre Community zu unterstützen, und welche Rolle Basketball (eine weitere gemeinsame Leidenschaft) bei ihrer Arbeit gespielt hat.





Elle: Zenat, seit ich dich kenne, geht es dir um dein Viertel. Du hast dich immer um die Gemeinschaft, die Community, gekümmert. Als es mit der Corona-Pandemie losging, hat sich Playground Coffee Shop wirklich von der Masse abgehoben und wurde zu einem Ort für die gesamte Community. Ihr habt Demonstrierende versorgt und auch Lebensmittel für eure Gemeinschaftskühlschränke gespendet. Du hast dich ja schon immer für die Community engagiert, aber wie bist du von der Arbeit in deinem Coffeeshop zur, ich sag mal, öffentlichen Arbeit draußen auf der Straße gekommen?



Zenat: Ein alter Freund aus der Highschool brachte mich auf die Idee mit dem Gemeinschaftskühlschrank. Die Bauernmärkte hatten in den letzten Monaten ein Überangebot an Gemüse und anderen Erzeugnissen. Die haben sie einfach an ihren Ständen an alle verteilt. Ich habe daraufhin Freundinnen, Freunde und Bekannte angeschrieben und ehe ich mich versah, waren wir mit unserem Kühlschrankprojekt startklar. Dann begann ich, mich mit Stammgästen des Playground und Einheimischen zu treffen, die sich jeden Tag etwas aus dem Kühlschrank nahmen. Jede Berufsgruppe war vertreten, von allgemeinen Dienstleister:innen über Menschen in systemrelevanten Jobs, Bauarbeiter, Mitarbeiter:innen und Leiter:innen von Kindertagesstätten, die es sich finanziell nicht leisten konnten, nicht arbeiten zu gehen. Jetzt im Moment blicke ich auf den Kühlschrank. Fast 10 Leute sind in der letzten Stunde vorbeigekommen, um Lebensmittel abzugeben und auch welche mitzunehmen. Das Projekt läuft wirklich erstaunlich gut. Anfangs gab es Probleme, wie so oft bei Projekten … Aber die muss man überwinden, denn was wirklich zählt, ist, dass wir Menschen in einer Zeit mit Essen versorgen, in der es dringend nötig ist.