Mein eigenes Spielfeld: Willkommen in der Welt des Sporttauchens für Frauen

Kurz nach Sonnenaufgang in Kuwait City, der Hauptstadt des kleinen Emirats Kuwait am Persischen Golf, beginnt die Berufstaucherin Mariam Al Saif ihren Tag mit einer Meditation. Sie bringt ihren Körper und Geist an Land in Einklang, bevor sie den Rest des Tages unter Wasser verbringt. "Beim Tauchen geht es darum, sich langsam zu bewegen, sich Zeit zu lassen und kontrolliert zu atmen. Darauf möchte ich mich einstellen, noch bevor ich ins Wasser gehe bzw. noch bevor ich meinen Tag beginne", erklärt die 27-Jährige.



Spätestens um 9 Uhr morgens ist Mariam, die Gründerin des Tauchunternehmens MER, am Hafen anzutreffen, wo sie mit 20 bis 30 angehenden Taucher:innen die Sicherheitsvorkehrungen des Bootes und den Zeitplan des Tauchgangs bespricht. Wegen der Einschränkungen durch die Pandemie begleitet sie aktuell hauptsächlich Tauchgänge von einheimischen, ausgebildeten Tauchern und Hobbytauchern. Es ist jedoch die Arbeit mit Anfängern, die ihr am meisten Spaß macht und sie am meisten erfüllt. "Wenn mir Leute eine Nachricht schicken oder mit mir raus aufs Meer fahren und sagen, dass sie eigentlich immer Angst vor dem Wasser hatten, aber jetzt den Tauchschein machen wollen, motiviert mich das enorm", so Mariam.