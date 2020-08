Mehr innere Stärke

Diesen Zustand erreicht man am besten mithilfe von Meditationsübungen, sagt Andy Puddicombe, Nike Performance Council Member und Mitbegründer der Achtsamkeits-App Headspace. Beim Meditieren fließt mehr Blut in die Graue Substanz unseres Gehirns (der Anteil, der an der Muskelkontrolle und Sinneswahrnehmung beteiligt ist) und stärkt sie. Dies kann dir helfen, gelassener zu werden und Zweifel und Ängste in Stresssituationen auszublenden, damit du konzentriert, überlegt und zielgerichtet agieren kannst.



Du brauchst nur einen kurzen Moment, um dich in diesen Zustand zu versetzen. Probier diese 20-sekündige Meditation aus: Atme drei Mal hintereinander tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Achte darauf, wie sich dein Körper anfühlt, und lass deine Gedanken vorbeiziehen.



Mach diese kurze Atemübung ein paar Mal am Tag und erhöhe allmählich die Anzahl der Atemzüge. Lass die Gedanken dabei weiterhin einfach vorbeiziehen. Nach einiger Zeit bist du in der Lage, deinen Körper mental auf das nächste Level zu bringen.