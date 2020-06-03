Rezept für Linsensuppen-Bowls

Bereit zu gewinnen: Linsensuppen-Bowls
Ernährung
Von Nike Training
Hol dir die Energie für eine ganze Woche Workouts mit nur einem Rezept.
Probier dieses einfache Rezept mit Kohlenhydraten, Proteinen und guten Fetten, mit denen du Energiezufuhr für eine ganze Woche an Workouts hast.
Süßkartoffeln für die Kohlenhydrate. Linsen für die Proteine. Kokosnüsse und Walnüsse für die guten Fette. Diese Mahlzeit gibt dir all die Energie für dein Workout – und die Regeneration danach. Mit diesem Rezept bereitest du dein Mittagessen für die ganze Woche vor.
Zutaten
Für die Linsensuppe:
60 ml Kokosnussöl
2 gelbe Zwiebeln, gewürfelt
6 Knoblauchzehen, zerkleinert
4 große Karotten, gewürfelt
6 kleine Süßkartoffeln, gewürfelt
760 g rote Linsen
1890 ml Gemüsebrühe
2 Lorbeerblätter
10 g frischer Thymian, abgepflückt
270 g gehackter Palmkohl
Für das Crunchy Spice-Topping:
96 g ungesüßte, geriebene Kokosnuss
150 g geröstete Walnüsse
15 g ganzer Koriander
15 g ganzer Kreuzkümmel
15 g ganze Fenchelsamen
2,5 g Salz
Für die Eier:
5 große Eier
280 g Eiswürfel
Zubereitung
Für die Linsensuppe:
Gib das Kokosöl in einen großen Suppentopf und brate die Zwiebeln bei mittlerer Hitze ca. 5–7 Minuten glasig an. Gib den Knoblauch hinzu und brate ihn an, bis er duftet. Gib die Karotten und Süßkartoffeln hinzu und brate sie, bis sie weich sind. Gib Linsen und Gemüsebrühe hinzu und lasse sie aufkochen. Gib Thymian und die Lorbeerblätter hinzu und lasse das ganze zwischen 30 Minuten und 2 Stunden köcheln. Gib den Palmkohl ein paar Minuten vor Ende hinzu. Gib die Suppe in 5 separate Behälter. Sie hält bis zu 3 Tage im Kühlschrank oder bis zu 2 Wochen im Tiefkühlfach.
Für das Topping:
Gib alle Zutaten in eine Küchenmaschine, bis sie grob gehackt sind. Verteile sie dann auf einzelne Behälter und bewahre sie mit der Suppe auf. Mit einem gekochten Ei servieren.