Offizielle Neuerscheinung LeBron 20 – Informationen und Datum

"Für uns steht die Zahl 20 auch dafür, LeBron für weitere 20 Jahre zu feiern", so Jason Petrie, Senior Footwear Designer für Men’s Basketball und Lead-Designer der LeBron-Linie seit dem Zoom LeBron VII. "Auf dem gestickten Tag innen an der Zunge steht, dass der Schuh nach den genauen Anforderungen der nächsten Generation entworfen und entwickelt wurde. Und wir haben diesen Satz beim Design des Schuhs ernst genommen. Wir haben dabei an Spieler wie die Söhne von LeBron, Bronny and Bryce, gedacht. Wir wollten uns in sie hineinversetzen und erfahren, worauf junge Spieler achten."

Petrie sagt, dass er sich bei der Herstellung an den Designprozess des Soldier 10 erinnert fühlte: flaches Profil, enge Passform auf dem Court, gebaut, um sich der Kraft dieses Spiels zu widersetzen. Auch wenn dieser spezielle Style überwiegend auf LeBrons Liebe zum Air basiert, vertraute er darauf, dass das Nike Basketball-Team einen leichten Low Top-Sneaker mit Zoom Air entwickeln würde – der bisher leichteste LeBron Signature-Sneaker –, der gleichzeitig seinem Spielstil gerecht wird.

Natürlich feiert der Schuh optisch viele Momente in der Karriere von LeBron. Aber die Tribute an die Karriere von LeBron sind nicht nur visueller Art. Einige der beliebtesten Merkmale der Signature-Kollektion von LeBron wurden in die Technologie des Schuhs integriert.

Beispielsweise umfasst das Kragenfutter eine Nike Technologie namens Nike Sphere, die ursprünglich in der Air Zoom Generation verwendet wurde. Das speziell entwickelte Kragenfutter ist weich und atmungsaktiv. Denn es war LeBron ein Anliegen, dass die Zoom Generation der bequemste Schuh werden sollte. Ein Mittelfußschaft mit Carbonfaser, der für Energierückgabe sorgt und dank der Steifigkeit explosive Bewegungen unterstützt, wurde zum ersten Mal in der Signature-Linie seit dem Zoom LeBron 5 integriert. Das Dunkman-Logo ist seit dem LeBron 16 erstmalig wieder an der Außensohle zu sehen.

Die Time Machine-Farbgebung des LeBron 20 ist seit dem 29. September in Kinder- und Erwachsenengrößen erhältlich. Weitere Farbgebungen werden bis Ende 2022 hinzukommen.