Die besten Kraft-Moves für einen besseren Laufstil

Eine einfache Veränderung

Mach Reverse Lunges.



Sie sind eine optimale Kraftübung für Läufer. Sie bieten gleich mehrere Vorteile. "Reverse Lunges erfordern viel Balance, und das verbessert die Laufhaltung", erklärt Bennett. Bei dieser Übung ist der Core gefragt. Sie stärkt gerade und schräge Bauchmuskeln sowie den unteren Rücken und stabilisiert so den gesamten Körper. "Der Ausfallschritt selbst kräftigt den Po sowie die Muskeln der vorderen und hinteren Oberschenkel", fügt Bennett hinzu. "Genau diese Muskeln brauchst du beim Laufen und sie stabilisieren dein Knie."



Die Übung ähnelt außerdem der eigentlichen Laufbewegung. Wenn du dir diese Bewegung in Zeitlupe vorstellst, merkst du, dass jeder Schritt wie ein kleiner Ausfallschritt ist. Ein weiterer Vorteil: Bei dieser Übung stehst du hauptsächlich auf einem Bein und kannst somit schnell erkennen, welches Bein schwächer ist als das andere oder wo es Muskelverspannungen gibt. Mit diesem Bein solltest du dann ein paar Wiederholungen mehr machen und Verspannungen mit der Faszienrolle lösen.



Und warum solltest du die Ausfallschritte nach hinten und nicht nach vorne machen? Weil du so deine Haltung besser kontrollieren kannst. Bei einem Ausfallschritt nach vorne passiert es schnell, dass das Knie über das Fußgelenk hinausragt, und das belastet das vordere Knie, erklärt Bennett. Bei einem Ausfallschritt nach hinten passiert das nicht so schnell. Das wurde auch wissenschaftlich nachgewiesen: In einer südkoreanischen Studie wurden Ausfallschritte nach vorne und hinten sowie Ausfallschritte im Gehen untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass mit Ausfallschritten nach hinten weniger Knieverletzungen verbunden werden und dass diese Bewegung außerdem mehr Muskelfasern im Bein aktiviert.



Integriere die Reverse Lunges einfach in dein Krafttraining. Starte mit 5 Wiederholungen auf jedem Bein. Zunächst wirst du keine großen Veränderungen feststellen, gibt Bennett zu. Aber bereits nach einer Woche hast du genug Kraft für 10 Wiederholungen. Wenn das problemlos klappt, halte den Ausfallschritt in der tiefsten Position für 5 Sekunden. Das ist auch kein Problem? Dann nimm eine Hantel (1 bis 1,5 kg) in die Hand und mach die Lunges zunächst wieder normal, bevor du sie später erneut 5 Sekunden lang hältst.



"Achte auf eine allmähliche Steigerung. Das bringt mehr, als wenn du zu schnell zu viel willst und dich dabei verletzt", so Bennett. "Auch kleine Schritte bringen dich voran, selbst wenn es Ausfallschritte nach hinten sind."