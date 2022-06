Als sich Dr. Jennifer Heisz zur Teilnahme an einem Ironman entschloss, ging es ihr nicht darum, sich damit zu rühmen. Sie hatte jahrelang erforscht, wie Sport bei Ängsten und Depressionen helfen kann, und wollte diese Wirkung nun selbst erfahren. Dann kam die Pandemie – ihr Labor und die Fitnessstudios wurden geschlossen und Wettkämpfe fanden nicht statt. Angesichts des aufgestauten Stresses und der Ungewissheit organisierte sie nicht nur ihren eigenen Ironman, sondern finishte ihn auch allein. Dabei entdeckte sie das Pandemie-Paradoxon: Mentale Gesundheit ist sowohl ein Motivator als auch eine Bremse für sportliche Aktivitäten. In dieser Folge eröffnet Dr. Heisz gemeinsam mit Moderatorin Jaclyn Byrer unsere Miniserie zum Thema mentale Gesundheit und erklärt uns, was wir tun können, wenn Ängste unseren Bewegungsdrang hemmen. In einem Crashkurs lernen wir außerdem, was im Gehirn und im Körper vor sich geht, wenn wir unter Angst, Stress oder Depressionen leiden, und wie Bewegung diese Symptome bekämpfen kann. Basierend auf ihren wissenschaftlichen Erkenntnissen und ihrem sportlichen Werdegang zeigt uns Dr. Weisz, warum man nicht gleich für einen Ironman trainieren muss, um mental stärker zu werden, sondern einfach nur etwas tägliche Bewegung braucht.