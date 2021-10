I Am First: Nathan Féliot fand Inspiration im Tanzen

Mit gerade einmal 21 Jahren weiß Nathan Féliot bereits, was er sich mehr als alles andere im Leben wünscht: Er will professioneller Tänzer werden. Und er setzt sich über gesellschaftliche und familiäre Erwartungen und Vorurteile hinweg, um dieses Ziel zu erreichen.



"Ich will später nichts bereuen", sagt der gebürtige Franzose über sein Leben.



So wie Nathan geht es vielen jungen Männern, die damit groß geworden sind, dass sich Jungs und Männer ausschließlich im sportlichen Wettkampf auf dem Spielfeld oder dem Court messen.



"In der Schule war Fußball für Jungs und Tanzen für Mädchen", erinnert sich Nathan, der in Toulouse aufwuchs, an seine eigenen damaligen Klischeevorstellungen. "Für mich machten Ballerinen ausschließlich klassischen Tanz und trugen Tutus – das war so gar nicht mein Ding. Ich wusste nicht, dass ich dieses Geschlechterklischee durchbrechen konnte."