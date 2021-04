Frauen-Basketballteam Carta Blanca

Seit fast sieben Jahrzehnten zieht sich eine Gruppe außergewöhnlicher Frauen ihre knallgelben Trikots an und wirft riesige Schatten auf den Basketballcourt. Sie sind sehr stolz auf ihre Heimatstadt Orizaba, die zu den mexikanischen Pueblos Mágicos, also den "magischen Ortschaften", gehört. Abgesehen von ihrer üppigen, gebirgigen Landschaft, den filmreifen Nebelschwaden und der lebendigen Architektur in Rosa und Limettengrün ist Orizaba die Heimat des Teams Carta Blanca, das eine ganz eigene, besondere Magie besitzt.



Seit ihrer Gründung im Jahr 1952 widersetzen sich die Spielerinnen von Carta Blanca den Klischees von Frauen im Sport. Adela Ochoa Garcia, athletisch und mit kurzem, weißem Haar, ist seit dem allerersten Tag dabei – das ist über 67 Jahre her. Sie erinnert sich an eine Zeit, in der Frauen keine Shorts tragen oder Fahrrad fahren durften – geschweige denn, den Adrenalinschub zu erleben, der einen packt, wenn der Basketball durch das Netz zischt. Aber dieses Spiel gibt einem so viel zurück, dass sich die Mühe lohnt, Hindernisse zu überwinden.