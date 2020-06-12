Hochintensive Familien-Workouts

Basic Burner Back to Back
Coaching
Von Nike Training
Workout für die ganze Familie: Für dieses 30-minütige Power-Workout braucht ihr eure geballte Energie.
Bei diesem energiegeladenen Familien-Workout kommt es darauf an, aktiv zu werden, sich gegenseitig zu inspirieren und niemals aufzugeben. Probiert es aus und arbeitet gemeinsam an eurer inneren Stärke und Widerstandsfähigkeit.
Innere Stärke, auch als Resilienz bekannt, ist von entscheidender Bedeutung, um aktiv zu bleiben. Deshalb haben wir dieses Workout so konzipiert, dass es uns alle zu Champions macht. Trommel die gesamte Familie für diesen Basic Burner zusammen, der eure Energie weckt.
Mit Musik geht alles besser
Macht diese 15-minütige Übungssession doch gleich mehrmals und gebt als Familie alles, was ihr habt.
Für die erste Runde dürfen die Kids eine Playlist mit vier Liedern erstellen, die euch während des Workouts begleiten sollen. Was die zweite Runde betrifft, haben die Erwachsenen das Sagen. Wählt vier Lieder, die euch bis zum Schluss motivieren.
Widerstandsfähig zu sein bedeutet, die Kraft zu finden, um weiterzumachen. Und was könnte euch bei anstrengenden Trainingseinheiten mehr motivieren als Musik? Wählt ganz einfach ein paar gute Lieder aus, fügt sie zur Playlist hinzu und trainiert im Rhythmus eurer Lieblingssongs.
Das halbstündige Power-Workout beginnt, sobald ihr auf "Los gehts" drückt.