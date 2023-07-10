Grace Geyoro: Mit Perfektion zum Ziel

Die Mittelfeld-Strategin
Auf dem Spielfeld ist sie eine Kämpfernatur, die als wahre Mittelfeldspielerin das Tempo des Spiels bestimmt. Wenn Grace Geyoro im Ballbesitz ist, ist alles möglich. Lies weiter, um mehr über das französische Ausnahmetalent zu erfahren.
Agil wie Grace
Der Phantom Luna wurde für schnelle, agile Richtungswechsel entwickelt. Er sorgt dafür, dass sich Grace Geyoro auf den Moment konzentrieren und das Mittelfeld mit der für sie typischen Mischung aus Kreativität und Kraft kontrollieren kann.
"Als Mittelfeldspielerin bereite ich gerne Spielzüge für meine Mitspielerinnen vor. Es macht mir jedoch auch Spaß, mich so zu positionieren, dass ich Tore schießen, den Ball weiterspielen und das Spiel so flüssig wie möglich gestalten kann."
Grace Geyoro
Frauen-Fußballnationalmannschaft Frankreich
Allez Les Bleus!
Zeit für Les Bleues, die Bühne zu erobern! Feuere Grace und ihr Team im französischen National Team-Trikot 2023 an.
Ganzkörper-Workout
Dieses Kraft-Zirkeltraining, das von Grace Geyoro und Trainerin Edwige Ahonto geführt wird, trainiert deinen gesamten Körper, wobei der Schwerpunkt auf den Armen liegt. Jetzt in der Nike Training Club App verfügbar.