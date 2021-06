Eine lebensverändernde Verletzung hat Golfprofi Carlos Brown geholfen, seine Stärke zu entdecken

Jeder, der schon einmal Golf gespielt hat, weiß, wie unberechenbar dieser Sport sein kann. Ein Windstoß ändert im letzten Moment die Richtung des Balls. Eine Unebenheit im Boden, und der Ball landet im Gebüsch. Ein einzelner Zweig verändert minimal die Flugbahn des Balls und lässt ihn weit von der eigentlich geplanten Stelle auf dem Grün landen. Und von dort aus rollt er dann langsam in den See … Man könnte sich totärgern! Golf ist in vielerlei Hinsicht mit der Wechselhaftigkeit des Lebens vergleichbar. Carlos Brown, preisgekrönter Golfcoach aus Dallas, Texas, weiß alles über die Unberechenbarkeit des Spiels. Der ehemalige Golfprofi steht gerade am neunten Loch, analysiert fachmännisch das Grün und ist dankbar dafür, dass er überhaupt aufrecht steht.



Während einer Unterrichtsstunde 2016 trat Carlos beim Aussteigen aus dem Golfwagen auf einen versenkten Sprinklerkopf und verstauchte sich schwer den Knöchel. Eigentlich keine große Sache, aber dann entzündete sich die Stelle und Carlos wurde in die Notaufnahme eingeliefert. Als er nach der Operation aufwachte, hatte man ihm seinen linken Unterschenkel amputiert.