So gesund ist Tiefkühlkost

Tiefkühlobst wie frisch gepflückt

Natürlich wirkt dieser süß duftende, perfekt reife Pfirsich sehr viel ansprechender und leckerer als ein Beutel gefrorener Pfirsichscheiben. Aber der Schein kann trügen. "Frisches Obst lebt", erklärt Professor Dr. Graham Bonwick. Er ist Lebensmittelwissenschaftler und hat die Nährstoffqualität von frischen und tiefgekühlten Lebensmitteln miteinander verglichen. Sobald der Pfirsich gepflückt wird, beginnt der Abbau einiger Nährstoffe, darunter Vitamin C. Und je länger dieses samtige Steinobst im Obstregal liegt, desto mehr Nährstoffe können ihm verloren gehen.



Obst, das gleich am Erntetag schockgefrostet wird (ein Prozess, bei dem Lebensmittel oftmals mithilfe von flüssigem Stickstoff in kürzester Zeit eingefroren werden), reift nicht mehr nach. So werden die enthaltenen Nährstoffe in höheren Konzentrationen eingeschlossen.



Bonwick und seine Kollegen an der Universität von Chester im Vereinigten Königreich führten Tests an frischen und Tiefkühlprodukten durch, darunter Blaubeeren und Himbeeren, die sie im Supermarkt kauften und drei Tage lang im Kühlschrank bzw. im Gefrierfach lagerten. Die Mengen an Vitamin C und Anthocyanen (eine Art Antioxidans) waren in den tiefgefrorenen Beeren mindestens genauso hoch wie in den Früchten aus dem Kühlschrank.



Auf zwei Dinge solltest du auf der Verpackung achten: ein Bio-Siegel (um zu vermeiden, dass du neben Vitaminen und Mineralien auch Pestizide zu dir nimmst) und Angaben zu einem möglichen Zuckerzusatz (er ist generell nicht gesund, außerdem enthalten Früchte natürlichen Zucker und müssen nicht noch nachgesüßt werden).