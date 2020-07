Kinder motivieren und als Familie trainieren

Mit diesen Tipps bekommt die ganze Familie Bewegung und hat auch noch Spaß dabei.

Trommel deine Familie zusammen! Hier kommt unser Workout, das Spaß macht und euch fit und stark hält. Das Tempo wechselt immer wieder, damit euer Puls auf Touren und der Körper in Bewegung kommt. Ihr und eure Kinder werden am Ende ausgepowert und glücklich sein.



Es gibt kaum etwas Wichtigeres, als die Familie aktiv zu halten. Wir sind oft völlig vertieft in unsere Aufgaben und unsere Arbeit. Gemeinsame Bewegung bringt Abwechslung und schweißt die Familie zusammen. Trommel jetzt deine ganze Familie an eurer Activation Station zusammen, zum Beispiel in eurem Garten oder im Wohnzimmer, und macht euch bereit für jede Menge schweißtreibende Action.