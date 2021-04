Ernährungswissenschaftlerin Reshaunda Thornton: Dein Weg zu einer gesünderen Ernährung

Laut Ernährungsexpertin Reshaunda Thornton führen wir alle eine lebenslange Beziehung zu unserer Ernährung. Es liegt an uns, ob wir bereit sind, an dieser Beziehung zu arbeiten, damit sie glücklich und nachhaltig wird, oder ob wir uns über jede Mahlzeit streiten wollen. In dieser Folge von "Trained" unterhält sich die Ernährungsexpertin und Moderatorin von "The Dietitian Against Diets" mit Nike Senior Director Of Performance Ryan Flaherty darüber, was bei der Beziehung zu unserer Ernährung falsch laufen kann und was wir dagegen tun können. Sie zeigt Gründe auf, warum wir uns in strenge Diäten flüchten, warum das fast nie funktioniert und wie wir lernen können, uns selbst mit gesunden Mahlzeiten zu belohnen, auch wenn das eine große Schüssel Nachos ist.