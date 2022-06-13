Emma Raducanu: Schluss mit Perfektionismus

Emma Raducanu: Vergiss Perfektion
Athletinnen* und Athleten*
Um zu der Tennisspielerin zu werden, die tatsächlich in ihr steckt, muss Emma Raducanu lernen, dass es so etwas wie Perfektion nicht gibt.
Auf der Weltbühne des Sports hat man schnell den Eindruck, dass es hier keinen Platz für Fehler gibt. Aber Emma Raducanu weiß, dass es so etwas wie Perfektion nicht gibt. Um sich wirklich weiterzuentwickeln, musst du loslassen und Neues wagen.
Für unseren neuen Film der Serie "What Are You Working On?" haben wir uns mit Emma Raducanu getroffen, einer der besten Tennisprofis aus Bromley. Sie hat mit uns den ersten Tennisplatz besucht, auf dem sie je gespielt hat, und hat uns erzählt, dass sie schon immer zu den Besten gehören wollte. "Ich war eine richtige kleine Perfektionistin. Ich habe mich furchtbar aufgeregt, wenn ich den Ball mal nicht richtig getroffen habe."
Seither ist viel passiert und sie hat gelernt, dass Perfektion kein Ziel ist, nach dem man streben sollte. Auf ihrem Weg gab es viele Höhen und Tiefen. Aber das gehört dazu, wenn man etwas erreichen möchte. "Ich denke, dass mein Perfektionismus mir geholfen hat, diese Ergebnisse zu erreichen. Aber ich musste lernen, loszulassen, um die Emma zu werden, dich ich sein wollte, die Emma, die ich jetzt bin."
Sie gewann ihren ersten großen Tennistitel mit 18 Jahren und war damit die zweitjüngste Spielerin, die jemals bei den US Open siegte. "Nach diesem Sieg erwarteten alle, dass ich jetzt jedes weitere Turnier gewinnen würde." Aber Emma weiß, dass es im Sport keine Garantien gibt. "Ich denke, das ist unrealistisch, denn so etwas wie Perfektionismus gibt es nicht."
Wir alle kennen diese Augenblicke, wenn wir unter dem Druck stehen, in irgendetwas Bestleistungen erbringen zu müssen, ob im Sport, in der Schule oder bei der Arbeit. Aber wer sich vom Perfektionismus verabschiedet, der erlaubt es sich, Fehler zu machen und Risiken einzugehen, und das nicht nur beim Sport. Und nur wer Fehler macht, lernt etwas. "Wenn du immer perfekt bist und gut aussiehst, dann tust du nur Dinge, die du schon kannst und lernst deine Grenzen nicht kennen. So kannst du dich nicht verbessern."
Wir befinden uns alle auf dem Weg. Für Emma ist ihr Weg klar: Sie arbeitet daran, besser zu werden, nicht perfekt. "Wenn ich mich von meinem Perfektionismus verabschiede, verbessert sich mein Spiel und ich kann meinen Weg genießen", erzählt sie.
Sieh dir in ihrem Film der Serie "What Are You Working On?" an, wie Emma es schafft, sich von ihrem Perfektionismus zu verabschieden, und entdecke weitere inspirierende Storys von Nike Athlet:innen.