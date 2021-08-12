Neue Erfolge

Als die Anwältin Gloria Kosgei aus Eliud Kipchoges Heimatort Eldoret in Kenia die Marathonlegende zum ersten Mal traf, erlebte sie eine Überraschung: Eliud stellte sich ihr vor.

"Schon bei unserem ersten Treffen war er unglaublich freundlich. Er sagte: 'Hallo Gloria, mein Name ist Eliud.' Als ob er sich vorstellen müsste! Ich meine, wer kennt Eliud nicht?" lacht sie.

Inzwischen ist Gloria eng mit Kipchoge befreundet. Und sie ist nach wie vor begeistert von der unaufdringlichen Art des Läufers, die ihn nicht nur in seinem Heimatland, sondern auf der ganzen Welt so beliebt gemacht hat.

"Alle sprechen von seiner Bescheidenheit", erzählt Gloria. "Kenia hat viele große Athletinnen und Athleten, aber jemand mit dieser Zurückhaltung ist schwer zu finden. Er will keine Sonderbehandlung, er will einfach wie alle anderen sein. Eliud ist ein absoluter Spitzenathlet, aber er sieht sich selbst nicht so. Er ist einfach Eliud, mehr nicht."