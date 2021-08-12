Neue Erfolge: Eliud Kipchoge
Athletinnen* und Athleten*
Sein Marathon in der historischen Zeit von 1:59:40 war erst der Anfang. Jetzt nutzt Eliud Kipchoge seine phänomenalen Erfolge, um Menschen auf der ganzen Welt zu inspirieren und sie dazu zu bringen, über sich hinauszuwachsen.
Er schläft im Trainingscamp immer im oberen Bett. Er liebt die Musik von Kelly Clarkson. Und er inspiriert Menschen weit über die Welt des Sports hinaus. Eliud Kipchoge wurde zur lebenden Legende, als er die magische 2-Stunden-Barriere im Marathon durchbrach. Doch alle, die ihn kennen, beschreiben ihn als zurückhaltenden Star, der die Bedeutung von Erfolg neu definiert.
Ein bescheidener Held
Als die Anwältin Gloria Kosgei aus Eliud Kipchoges Heimatort Eldoret in Kenia die Marathonlegende zum ersten Mal traf, erlebte sie eine Überraschung: Eliud stellte sich ihr vor.
"Schon bei unserem ersten Treffen war er unglaublich freundlich. Er sagte: 'Hallo Gloria, mein Name ist Eliud.' Als ob er sich vorstellen müsste! Ich meine, wer kennt Eliud nicht?" lacht sie.
Inzwischen ist Gloria eng mit Kipchoge befreundet. Und sie ist nach wie vor begeistert von der unaufdringlichen Art des Läufers, die ihn nicht nur in seinem Heimatland, sondern auf der ganzen Welt so beliebt gemacht hat.
"Alle sprechen von seiner Bescheidenheit", erzählt Gloria. "Kenia hat viele große Athletinnen und Athleten, aber jemand mit dieser Zurückhaltung ist schwer zu finden. Er will keine Sonderbehandlung, er will einfach wie alle anderen sein. Eliud ist ein absoluter Spitzenathlet, aber er sieht sich selbst nicht so. Er ist einfach Eliud, mehr nicht."
"Eliud ist ein absoluter Spitzenathlet, aber er sieht sich selbst nicht so. Er ist einfach Eliud, mehr nicht."
Kipchoges langjähriger Anwalt Richard Cheruiyot kennt ihn länger als die meisten anderen um ihn herum. Richard lebt ebenfalls in Eldoret und ist seit mehr als 20 Jahren eng mit Eliud befreundet. Er erzählt, dass sich Kipchoges Grundhaltung – und seine Schlafgewohnheiten – trotz seines großen Erfolgs nie geändert haben.
"Schon als er noch völlig unbekannt war, trainierte er im Trainingscamp in Kaptagat, Kenia. Und auch als Weltmeister blieb dieses Camp der Mittelpunkt seines Laufalltags. Hier schläft er bis heute auf der oberen Etage eines Hochbetts. Das ist für ihn völlig normal", erzählt Richards, amüsiert von seinem Klienten und Freund.
"Wenn er das Camp verlässt, ist er aufgrund seiner großen Popularität eine Art Magnet, der die Menschen anzieht. Sie stellen ihm ständig Fragen und wollen Selfies mit ihm machen. Aber ich habe noch nie erlebt, dass er auch nur einen davon abweist."
Konstanz ist der Schlüssel
Kipchoge inspiriert die Menschen um sich herum noch durch eine weitere Charaktereigenschaft: Unbeugsame Disziplin. Emilie Mullier Charrier, eine Immobilienmaklerin und Marathonläuferin aus Berlin, traf Eliud im Rahmen des Berlin Marathons 2018. Sie erzählt, dass dieses Treffen sie motiviert hat, noch ernsthafter zu trainieren. Das Ergebnis: Sie unterbot ihre eigene Marathonbestzeit um eine ganze Stunde. Doch die Auswirkungen dieser Mentalität zeigen sich noch auf vielen anderen Ebenen.
"Eliud hat mich sehr inspiriert", erzählt sie. "Wenn du seine Disziplin erlebst, seine Konstanz und seine Begeisterung für das Laufen, dann willst du genauso werden. Ich wende seine Mentalität auch im Beruf an. Ich habe immer einen Plan, ein Programm. Ich gebe jeden einzelnen Tag mein Bestes, auch an den schlechten Tagen. Ich möchte einfach immer alles geben und jeden Tag ein bisschen besser werden, so wie er."
Ein weiterer Fan von Kipchoge ist Usila Koech, eine Investorin aus Las Vegas. Usilas Familie ist seit über 30 Jahren eng mit Kipchoges Trainer Patrick Sang befreundet. Ihre beiden Söhne sind ebenfalls Läufer und haben sich Kipchoges Grundeinstellung zu eigen gemacht.
"2019 reiste unsere Familie nach Kenia. Wir baten darum, Kipchoge treffen zu dürfen, obwohl wir wussten, dass er sich gerade auf seinen Sub-2-Marathon in Wien vorbereitete. Aber er kam tatsächlich vorbei und schenkte uns seine ungeteilte Aufmerksamkeit. Er umarmte die Jungs herzlich und lächelte sie warm an. Er erzählte von sich und fragte sie nach ihren Träumen. Dann sagte er ihnen: 'Ihr könnt alles schaffen, was ihr wollt. Das einzige, was ihr dafür braucht, ist Disziplin und Ausdauer. Und ihr müsst bereit sein, hart zu arbeiten.'"
Er erzählte von sich und fragte sie nach ihren Träumen. Dann sagte er ihnen: "Ihr könnt alles schaffen, was ihr wollt. Das einzige, was ihr dafür braucht, ist Disziplin und Ausdauer. Und ihr müsst bereit sein, hart zu arbeiten."
Die Koechs machten an dem Tag ein Foto mit Kipchoge. Monate später standen sie mit vielen anderen Menschen am Straßenrand, als Kipchoge seinen historischen Marathon in Wien lief. Dieses Erlebnis und das Gespräch, das sie mit Kipchoge führen durften, hinterließen einen tiefen Eindruck bei Usilas Söhnen.
"Das Treffen mit Eliud hat ihre Sicht auf die Welt nachhaltig verändert", erzählt Usila. "In unserer Familie gibt es seither einen Running Gag: Während andere fragen 'Was würde Jesus tun?', fragen wir 'Was würde Eliud tun?'. Wahre Größe erlangt man nicht durch Mittelmäßigkeit. Wahre Größe erfordert Disziplin und Ausdauer."
Begeisternde Inspiration
Kipchoges Erfolgsgeheimnis inspiriert, denn es gibt einem das Gefühl, alles erreichen zu können. Madhvi Dalal, eine in Wales geborene Apothekerin, hat vor einigen Jahren in Nairobi eine Nonprofit-Organisation gegründet, die arme Mädchen und Frauen über die Menstruation aufklärt und ihnen nachhaltige Hygieneartikel zur Verfügung stellt. Sie durfte Kipchoges außergewöhnliche Ausstrahlung aus unmittelbarer Nähe erleben, als er sie im Samburu County in Kenia ehrenamtlich unterstützte.
"Kinderehen und frühe Schwangerschaften sind in diesem Teil des Landes an der Tagesordnung", erzählt Madhvi. "Ich kläre die Mädchen über die Menstruation und ihre sexuellen Rechte auf. Aber Kipchoge hat ihnen soviel mehr beigebracht. Er sagte ihnen: 'Vitamin N ist das Recht, Nein zu sagen. Dieses Vitamin ist wichtiger als alle anderen.' Und: 'Euer bester Freund ist ein Buch.' Damit hat er so viele Mädchen erreicht. Als sie zwei Monate später gefragt wurden: 'Was möchtet ihr werden, wenn ihr erwachsen seid?', antworteten sie: Ingenieurin, Pilotin und so weiter. Eliud hat ihnen Hoffnung gegeben."
Kipchoge ermutigte Madvhis Mädchen, von einer eigenen Zukunft zu träumen. Elijah "Eljay" Mutua, ein Graffitikünstler aus Nairobi, bezeichnet den Läufer als Inspiration für seine Kunst, die ihn kontinuierlich beeinflusst.
"Kipchoge hat mir beigebracht, daran zu glauben, dass mich nichts aufhalten kann", erklärt Eljay. "Die wichtigste Lektion, die ich in meinem Leben gelernt habe, ist, mir selbst treu zu bleiben, egal was passiert. Deine Persönlichkeit ist immer Teil deines Schaffens. Sie ist wie deine Unterschrift. Wenn du dich selbst gefunden hast, hast du den Schlüssel zu allem anderen gefunden."
"Kipchoge hat mir beigebracht, daran zu glauben, dass mich nichts aufhalten kann."
Das wahre Vermächtnis
Von Eldoret bis Las Vegas: Eliud nutzt sein Talent nicht nur dazu, Rekorde zu brechen. Er inspiriert Menschen, ihren eigenen Weg zu gehen. Ob es um die persönliche Bestzeit, ein neues Ziel oder eine bessere Zukunft geht – Kipchoge hat das Leben vieler Menschen verändert und ihnen geholfen, Hindernisse zu überwinden und Ziele zu erreichen.
Diese weltweite Community von Menschen, die an ihre eigene Stärke glauben, das ist Kipchoges wahres Vermächtnis. Es wird seine Goldmedaillen, sein übermenschliches Tempo und seine Momente auf dem Siegerpodest überdauern. Am Ende unseres Gesprächs mit Usila Koech – der Frau, die nach dem Motto "Was würde Eliud tun" lebt – beschreibt dieses Vermächtnis mit wenigen Worten:
"Ich glaube, was er wirklich möchte – und davon bin ich zutiefst überzeugt – ist es, die Welt zu einem besseren Ort zu machen."
Streetart: Elijah "Eljay" Mutua Fotos: Kyle Weeks und Chris Anderson