Bindungen schaffen

Expert:innen der Women's Sports Foundation haben Mädchen gefragt, was ihnen am Sport gefällt. Ganz oben auf der Liste? Freundschaften schließen und sich als Teil eines Teams fühlen. Ihre Arbeit brachte noch eine weitere wichtige Erkenntnis hervor: Wenn Mädchen ihre Coach:innen mögen, ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass sie auch in Zukunft Sport treiben möchten. Wenn man sich die Zeit nimmt, die Mädchen individuell kennenzulernen, Übungen zur Teamarbeit in den Vordergrund stellt und dafür sorgt, dass die Mädchen regelmäßig neue Partnerinnen bekommen, ist das ein guter Anfang.