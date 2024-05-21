Bindungen schaffen
Guide zum Coachen von Mädchen
Expert:innen sagen, dass sich Mädchen auf körperlicher, geistiger, emotionaler und sozialer Ebene besser entwickeln, wenn sie sich sportlich betätigen können. Dennoch hören Mädchen heute doppelt so häufig mit dem Sport auf wie Jungen. Um diesen Trend umzukehren, hat Nike zusammen mit Community-Partnern und Expert:innen einen Guide zum Coachen von Mädchen entwickelt. Dieser soll jungen Athletinnen als stärkende und unterstützende Orientierung dienen.
Sport ist in vielerlei Hinsicht wichtig – da man etwas lernt, Selbstvertrauen entwickelt und Freundschaften schließt. Wenn Mädchen Sport treiben, lernen sie von Gleichaltrigen, Coach:innen, Eltern und anderen, die ihre Entwicklung als lebenslange Athletinnen* und Mannschaftskameradinnen prägen werden.
Expert:innen der Women's Sports Foundation haben Mädchen gefragt, was ihnen am Sport gefällt. Ganz oben auf der Liste? Freundschaften schließen und sich als Teil eines Teams fühlen. Ihre Arbeit brachte noch eine weitere wichtige Erkenntnis hervor: Wenn Mädchen ihre Coach:innen mögen, ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass sie auch in Zukunft Sport treiben möchten. Wenn man sich die Zeit nimmt, die Mädchen individuell kennenzulernen, Übungen zur Teamarbeit in den Vordergrund stellt und dafür sorgt, dass die Mädchen regelmäßig neue Partnerinnen bekommen, ist das ein guter Anfang.
Die wirkungsvollsten Coach:innen – in allen Sportarten und auf allen Ebenen – sind diejenigen, die den Mensch in der Athletin trainieren. Die am Sport Beteiligten können schnell zu den wichtigsten Personen im Leben eines Mädchens werden. Um Mädchen für den Sport zu begeistern und dafür zu sorgen, dass sie weitermachen, sollte man sich auf den Aufbau positiver Beziehungen zwischen Spielerinnen sowie zwischen Coach:innen und Spielerinnen konzentrieren.
Erfolg im Sport vorprogrammiert
- Kreise bilden
Kreise fördern den Teamgeist und erleichtern es den Mädchen, eine Beziehung zu den Menschen in ihrem Umfeld aufzubauen. Sie sorgen dafür, dass Mädchen (und Kinder im Allgemeinen) sich sicherer fühlen, weil jeder Teil der Gemeinschaft ist – nichts geschieht hinter ihrem Rücken. Beim nächsten Mal, wenn das Team zusammenkommt, sollen sich daher alle zusammen in einen Kreis setzen oder stellen.
- Lerne deine Spielerinnen kennen
Nimm dir Zeit, um deine Spielerinnen kennenzulernen. Stelle Fragen, um mehr über sie zu erfahren und erkundige dich auch später nach Dingen, die sie dir vielleicht einmal erzählt haben.
Die Verbindung zu deinen Spielerinnen auch über den Sport hinaus ist eine gute Möglichkeit, Vertrauen aufzubauen und eine positive Beziehung zu schaffen.
- Merk dir ihre Namen
Nutze Übungsphasen und Warm-ups zu Beginn der Saison, um ihre Namen zu lernen. Finde heraus, wie die Mädchen gerne genannt werden und rufe sie mit ihren gewünschten Namen und Pronomen. Gewöhne dir an, jedes Mädchen während allen Übungen mit ihrem Namen anzusprechen.
Erfahre, wie du das Selbstbewusstsein von Mädchen in deiner Community stärken kannst.