Hinter einigen Läufer:innen mit Sehbehinderung laufen Tempomacher

Youyou hat oft das Gefühl, dass die Menschen ihr Leben heutzutage quasi in ihren Smartphones führen. Aber seine Freund:innen sind real.



"Yachi, Tante Yao und Xiao Yu'er sind nicht nur beim Laufen meine Guides. Sie helfen mir, die Welt zu entdecken", erklärt er. Das Laufen ermöglicht es ihm nicht nur, das Haus zu verlassen, er hat dadurch auch mehr Motivation, sich auch zu anderen Gelegenheiten mit seinen Freund:innen zu treffen.



Sie gehen zusammen zum Karaoke, probieren neue Restaurants aus und fahren auch mal raus aus der Stadt, damit Youyou "auch die Geräusche außerhalb der City" erleben kann. "Nach so langer Zeit bin ich nicht nur Laufpartner, sondern eigentlich mehr ein Freund, fast schon ein Mitglied der Familie", so Youyou.



Beim Laufen geht es schon lange nicht mehr nur um das Training, sondern auch darum, mit seinen Freund:innen zusammen zu sein.