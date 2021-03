Hier spielen wir: Ein sicherer Ort zum Trainieren für Frauen

Wenn man das Momtaz Yoga Center in Kabul, der Hauptstadt Afghanistans, betritt, ist die ständige Gewalt in der Stadt und die von Männern dominierte Gesellschaft vorübergehend vergessen. Mit seinem großzügigen Raumgefühl, den vielen Pflanzen und deckenhohen Fenstern vermittelt es den Flair eines typischen Yogastudios in der Großstadt, ist aber so viel mehr als das.