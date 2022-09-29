So kannst du laut Dr. Judson Brewer durch Achtsamkeit Gewohnheiten ablegen

Egal, ob du deine Bildschirmzeit reduzieren oder dem Zuckerkonsum den Kampf ansagen möchtest – viele von uns wissen, wie schwierig es ist, schlechte Gewohnheiten abzulegen. Laut Dr. Judson Brewer, dem Bestseller-Autor von The Craving Mind, geht es weniger um Willensstärke als um Achtsamkeit. In dieser Folge spricht der Leiter für Forschung und Innovation am Brown University Mindfulness Center mit Moderatorin Jaclyn Byrer darüber, was im Gehirn passiert, wenn wir Gewohnheiten ablegen und entwickeln. Er stellt auch Werkzeuge zur Abbildung von Gewohnheiten, Akronyme und Techniken zur Umgestaltung vor, mit denen wir unsere Verhaltensweisen besser steuern können – und zwar für immer.