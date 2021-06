Die französische Fußballerin Florine Kouessan und ihr Verein, der FC Witch

Was bringst du ins Team ein?

Ich spiele im offensiven Mittelfeld oder in der Verteidigung. Es macht mir nichts aus, ins Schwitzen zu kommen und meinen Puls in die Höhe zu treiben. Ich liebe es, in unterschiedlichen Spielpositionen zu spielen, denn so kann ich das Spiel an beiden Enden des Spielfelds beeinflussen. Als Mittelfeldspielerin kann ich mich viel bewegen, mich aktiv am Spiel beteiligen und sogar etwas bewirken, wenn ich die nötige Energie dazu habe. Laut meinen Teamkolleginnen bin ich eine ausdauernde und engagierte Spielerin. Das ist alles, was ich vom Spiel will. Sie sollen wissen, dass ich vollen Einsatz zeige und Spaß habe.