Air Jordan 19
Erscheinungsjahr
(2004)
Designer
(TATE KUERBIS)
Ursprungsprodukt
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farbe
(WEISS/CHROME – VARSITY RED)
Ursprünglicher Preis
(165 $)
Stylecode
(307546-101)
Air Jordan 19
Erscheinungsjahr (2004)
Designer (TATE KUERBIS)
Ursprungsprodukt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farbe (WEISS/CHROME – VARSITY RED)
Ursprünglicher Preis (165 $)
Stylecode (307546-101)
Jordan ist bereit für die Zukunft
Michael Jordan hat zwar nie selbst im Air Jordan 19 gespielt, dennoch bestimmten seine exakten Vorgaben und unerbittlichen Leistungsansprüche weiterhin das Design des Schuhs. Diese Kriterien zu erfüllen war das oberste Gebot für das Jordan Brand Team. Aber wie mit jedem Modell wollten sie gleichzeitig den Look für die nächste Generation von Basketballspieler:innen, die Michael Jordans Erbe antreten, neu definieren. Der Air Jordan 19 wurde in Anlehnung an die Silhouette einer giftigen Schwarzen Mamba entworfen und war ein ausdrucksstarker Vorstoß in die Welt der Schuhe von morgen.
Aus den Archiven
Offensiv und elegant
Dank des Tech-Flex-Obermaterials und der Zoom Air-Dämpfung waren mit dem AJ 19 besonders wendige Bewegungen auf dem Court möglich. Seine starke Performance wurde durch einen unverwechselbar dynamischen Look unterstrichen: Das Reptilien-Design sorgte für eine auffällige Ästhetik, die eine ganz neue Eleganz und Raffinesse in den Trend der verdeckten Schnürsenkel brachte.