Die Geschichte der Tigerbelles – erzählt von Chandra Cheeseborough

Auch wenn heute kaum noch darüber gesprochen wird: Das Frauen-Leichtathletikteam der Tennessee State University – die Tigerbelles – gehört zu den erfolgreichsten Sportclubs in der Geschichte des US-Bundesstaates Tennessee. Während der Amtszeit des legendären Coachs Ed Temple brachte das von Anfang an nur aus Schwarzen Frauen bestehende Team 40 Athletinnen hervor, die am größten Sportereignis der Welt teilnahmen und 23 Medaillen gewannen. Viele von ihnen erlebten die restriktiven Gesetze für Schwarze und die ungleiche Behandlung von Frauen im Sport noch selbst. Eine dieser legendären und wegweisenden Sprinterinnen ist die Goldmedaillengewinnerin und Leiterin der TSU-Leichtathletikabteilung Chandra Cheeseborough, auch Coach Cheese genannt. In dieser Folge erzählt sie Moderatorin Jaclyn Byrer von ihrer Zeit als Tigerbelle und berichtet, wie Coach Ed Temple sie als Athletin und erfolgreiche Trainerin geprägt hat. Wir erfahren, wie Chandra die Tradition des Clubs am Leben erhält, und erhalten zudem Tipps, wie wir als Athlet:innen Veränderungen bewegen können.