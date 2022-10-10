Nike Poloshirts mit schmaler Passform – jetzt kaufen

3 Nike Poloshirts für Herren mit schmaler Passform anzeigen
Einkaufs-Guide
Diese Poloshirts mit schmaler Passform für Herren bieten beim Golf, Tennis und auch sonst viel Komfort und Atmungsaktivität.
Die Poloshirts mit schmaler Passform von Nike sind aus schweißableitendem, atmungsaktivem Material und sorgen den ganzen Tag über für maximalen Komfort. Poloshirts sind mit ihrem strukturierten und passgenauem Schnitt ideal für das Restaurant nach dem Spiel oder andere Aktivitäten.
Diese Poloshirts mit enger Passform für Herren von Nike sind genau richtig für Tennis und Golf, können aber eigentlich immer getragen werden.
1.Das Nike Poloshirt mit schmaler Passform für Herren
Das Nike Poloshirt mit schmaler Passform für Herren gibt es gestreift, gemustert und in verschiedenen Farben. Es ist durch seine Mischung aus Bio-Baumwolle und recyceltem Polyester sehr geschmeidig und dehnbar – ein absoluter Klassiker für Golf und Tennis.
Wichtige Merkmale:
- Durch die Dri-FIT-Technologie trocknet Schweiß schnell
- Mit dem hinten länger geschnittenen Saum und den seitlichen Lüftungsöffnungen sind die Shirts sehr variabel zu tragen
- Die gestickten Ösen unter den Armen verbessern die Luftzirkulation
- Gerippter Kragen für Glättung
(Verwandter Artikel: Die besten Nike Caps für den Golfplatz)
2.Das Nike Polo Rafa Poloshirt mit schmaler Passform für Herren
Dieses Polo mit dem Raging-Bull-Logo von Rafael Nadal ist für jeden Fan ein absolutes Muss.
Wichtige Merkmale:
- Dri-FIT-Technologie hält dich auch bei intensiven Spielen trocken
- Viel Atmungsaktivität durch Strickmaterial
- Bio-Baumwoll- und Polyesterfasern liegen weich auf der Haut
3.NikeCourt Dri-FIT Advantage Tennis-Poloshirt für Herren
Dieses Modell mit schmaler Passform gilt zwar als Poloshirt, aber es hat keinen Kragen und bietet dadurch noch mehr Luftigkeit im Halsbereich besonders bei heißen, verschwitzten Tennismatches oder Golfspielen.
Wichtige Merkmale:
- Erhältlich in fünf kräftigen Farben
- Dri-FIT-Technologie verhindert, dass sich Schweiß auf der Haut ansammeln kann
- Der Reißverschluss mit Ring am Hals ermöglicht weitere Belüftung
- Die Nähte verlaufen von der Oberseite der Schultern zur Vorderseite, wodurch das Poloshirt entlang der Form der Arme eine leichte Kurve bildet (und dadurch näher am Körper liegt)
Text: Julia Sullivan