Gute Form: Der perfekte Front Squat mit Langhantel

Mit Gewicht auf den Schultern geht dieser Squat mehr in die vordere Oberschenkelmuskulatur als in die Gesäßmuskulatur. Außerdem brauchst du einen sehr gut trainierten Core, um die Langhantel zu stemmen und die Brust aufrecht zu halten. Nike Master Trainer Joe Holder gibt dir Tipps für die richtige Ausführung.

Stell dich vor eine Langhantel, die auf Brusthöhe auf einem Rack liegt.

Wenn du Anfänger bist oder die Beweglichkeit deiner Schultern eingeschränkt ist, greif die Hantel im Kreuzgriff. Streck die Arme dabei nach vorne unter der Hantelstange aus und kreuze sie dann, um mit den Händen jeweils auf der Seite der gegenüberliegenden Schulter nach der Hantelstange zu greifen. Wenn du nicht eingeschränkt bist, wähle den normalen Griff. Leg dafür die Hantel auf deine Schultern, beuge die Arme, bring die Ellbogen nach vorne und oben und greif die Hantelstange von unten. Die Fingerspitzen befinden sich dabei etwas außen neben den Schultern.

Heb die Langhantel vom Rack und mach zunächst einen Schritt zurück. Setz die Füße dabei in Hüftbreite auf (wenn du in der Hüfte steif bist, auch etwas breiter).

Bring die Ellbogen nach vorne und oben. Spann deinen Core an, streck die Brust raus und drück die Füße in den Boden. Mach einen Squat und bring dabei deine Oberschenkel weiter nach unten als parallel zum Boden.

Drück dich dann wieder zurück in die Ausgangsposition. Das ist eine Wiederholung.

Beginne nun wieder von vorn.