Spiel in den Schweizer Alpen Fußball auf höchstem Niveau  

Auch wenn hier nicht der beste Fußball der Welt gespielt wird, so ist das Erlebnis trotzdem unvergesslich und für die Gäste von außerhalb oft atemberaubend, denn an die Höhe muss man sich erst gewöhnen. Die Luft ist hier bereits relativ dünn, was das Atmen für Besucher schwer macht. Die Gastgeber haben also einen deutlichen Vorteil.



"Für die Gegner ist es schwerer", gibt der Verteidiger des FC Gspon, Diego Abgottspon, zu, der bereits seit fast 20 Jahren hier spielt. "Wenn wir zur Halbzeit mit 0 zu 5 zurückliegen, haben wir immer noch eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Wir sind eine Mannschaft, die zu Hause ausgesprochen stark ist."