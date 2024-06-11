Ein Brief an mein älteres Ich: die Geschichte eines Mädchens im Teenageralter

Ich hoffe, du vergisst nicht, sanft mit dir selbst umzugehen. Ich versuche ständig, anderen Teens zu zeigen, dass es okay ist, wenn man mal scheitert oder Fehler macht. Aber manchmal vergesse ich, dass das auch für mich selbst gilt.



Manchmal wird mir alles zu viel mit den ganzen Hausaufgaben, dem Lauftraining und allem anderen. Das kann mich schon stressen und überfordern – und dann lasse ich es an mir selbst aus, auch wenn ich das nicht sollte. Ich hoffe, dass mein zukünftiges Ich nicht vergisst, dass ich in meiner eigenen Zeitschiene unterwegs bin. Dass ich unabhängig von den Hürden, mit denen ich konfrontiert werde (nicht nur auf der Laufbahn!), irgendwann dort ankomme, wo ich hinwill.