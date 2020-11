Brauche ich mehr Eisen in meiner Ernährung?

Wie du die Eisenaufnahme steigerst

Hier erfährst du, welche Lebensmittel Eisen enthalten und wie viel Eisen du wirklich brauchst. Zunächst einmal gibt es zwei Arten von Eisen: tierisches Eisen (Häm-Eisen), das insbesondere in rotem Fleisch und Geflügel enthalten ist, und pflanzliches Eisen (Nicht-Häm-Eisen). "Pflanzliches Eisen wird tendenziell besser absorbiert als tierisches, was daran liegt, dass an letzteres natürliche Pflanzenbestandteile gebunden sind, die nur schwer aufgespalten werden können", so Foroutan.



Die empfohlene Tagesdosis beträgt laut den National Institutes of Health (NIH) 8 Milligramm für Männer und 18 Milligramm für Frauen (27 Milligramm für Schwangere). Vegetarier müssen laut NIH beinahe doppelt so viel Eisen zuführen, um die schlechtere Absorption auszugleichen. Lebensmittel wie Spinat und anderes dunkelgrünes Blattgemüse, getrocknete Aprikosen und Pfirsiche, Erbsen, Bohnen, Linsen und Palmherzen sind besonders eisenhaltig. Wende dich an deinen Arzt, bevor du anfängst, deine Dosis zu erhöhen oder gar eine Nahrungsergänzung in Betracht zu ziehen. Eine Eisenzufuhr von 45 Milligramm oder mehr sollte nur auf ärztlichen Rat erfolgen, da sie zu Magenproblemen führen kann.



Um deinem Körper zu helfen, pflanzliches Eisen besser zu absorbieren, kannst du es mit Lebensmitteln, in denen tierisches Eisen vorkommt, kombinieren. So könntest du beispielsweise zu Spinat und Linsen ein kleines Steak essen, was die Aufnahme von pflanzlichem Eisen deutlich verbessert. Wenn du auf Fleisch verzichten willst, empfiehlt es sich, eisenhaltige Lebensmittel mit solchen, die viel Vitamin C enthalten, zu kombinieren. Dazu gehören Paprika, Tomaten, Zitrusfrüchte und Erdbeeren. "Vitamin C setzt einen chemischen Prozess in Gang, der hilft, komplexe Pflanzenbestandteile aufzuspalten, wodurch das Eisen besser absorbiert werden kann", so Adam Feit, Performance-Nutrition Coordinator bei Precision Nutrition. "Interessanterweise können die in Tee und Kaffee enthaltenen Tannine die Eisenabsorption hemmen. Nach dem Verzehr von eisenhaltigen Lebensmitteln solltest du also 60 bis 90 Minuten warten, bevor du eine Tasse Tee oder Kaffee trinkst", ergänzt Wardenaar.



"Wenn dein Eisenspiegel erst einmal wieder im grünen Bereich ist, solltest du dich innerhalb weniger Tage besser fühlen", so Wardenaar. Damit du ausreichend Energie für dein Training hast, empfiehlt es sich, in Zukunft besser darauf zu achten, dass mehr eisenhaltige Lebensmittel auf deinen Teller kommen.