So wählst du die optimalen Socken zum Wandern aus

Durch eine zusätzliche Dämpfung in den Wandersocken wird der Druck auf die Füße bei längeren Touren reduziert und sie bleiben auch bei Kälte schön warm. Bergsteigersocken oder Socken mit vollständiger Dämpfung sind jedoch in der Regel dicker und du schwitzt in ihnen unter Umständen mehr. Socken ohne Dämpfung sind ideal bei warmem Wetter. Es gibt auch ultraleichte Socken mit einer gewissen Dämpfung an Druckpunkten, die trotzdem atmungsaktiv und nicht so warm sind. Socken mit mittlerer Dämpfung eignen sich besonders für längere Wanderungen bei gemäßigtem Wetter. Unabhängig vom Gewicht solltest du für Wanderungen wegen der Atmungsaktivität Socken aus schweiß- und feuchtigkeitsableitendem Material wählen.



Wie viel Dämpfung du brauchst, hängt von der Länge der Wanderung und dem Wetter ab. Socken mit vollständiger Dämpfung sind besonders für Mehrtagestouren wichtig, während ultraleichte Socken für heiße Sommertage die richtige Wahl sind. Du entscheidest, was dir wichtiger ist: dass die Socken deine Füße kühl halten oder Stöße absorbieren. Du kannst auch versuchen, ein Gleichgewicht zwischen Wärme und Atmungsaktivität zu finden, und Socken mit leichter oder mittlerer Dämpfung wählen.