So findest du die besten Schuhe für breite Füße

Es mag offensichtlich klingen, aber probier immer beide Schuhe an, bevor du dich für ein Paar entscheidest. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Fuß breiter oder länger ist, als der andere. Dann solltest du eher den Schuh kaufen, der an deinem größeren Fuß passt.

Weil es nicht ideal ist, an dem kleineren Fuß einen schlecht sitzenden Schuh zu tragen, kaufen manche Athlet:innen stets zwei Paar Schuhe.

In Ausnahemfällen, nämlich wenn sich die Füße von Athlet:innen um mindestens 1,5 Schuhgrößen unterscheiden, bietet Nike Split-Größen an. Wende dich an Nike Get Help, um weitere Infos zu erhalten.