Welche sind die besten Golfhosen von Nike?

Viele der Golfhosen von Nike haben eine etwas schmaler zulaufende Beinform, wodurch der Look sportlich, aber auch elegant wirkt. Wenn du lieber geräumigere Golfhosen trägst, sind Modelle in Standardpassform, wie die Nike Flex Herrenhose, eine gute Wahl. Sie sind an den Oberschenkeln und am Gesäß etwas nachgiebiger und sitzen über der Zunge des Golfschuhs statt dahinter. Die Nike Flex Hose ist, wie der Name schon sagt, dehnbar und flexibel und verfügt außerdem über die Dri-FIT-Technologie, die an warmen Tagen den Schweiß von den Beinen zur Materialoberfläche leitet. Golferinnen finden dagegen in der Nike Dri-FIT UV Victory Golf-Jogginghose entspannten und angenehmen Tragekomfort. Der umgeschlagene Saum und ein dezentes Gingham-Muster werten die Hose zusätzlich auf. Die Jogginghose ist ebenfalls mit Nike Dri-FIT ausgestattet und bietet praktische Taschen mit Mesh-Futter, in denen du T-Shirts und eine Scorecard verstauen kannst.