Aufstieg hört niemals auf

An einem Dienstagabend in Fitzroy, einem Vorort von Melbourne, treffen sich junge Athlet:innen auf dem Sportplatz Atherton Gardens, um Basketball zu spielen. Die meisten leben in den Hochhäusern in der Umgebung. Das hier ist quasi ihr Hinterhof. Auf den ersten Blick geht es bei diesem Training um Skills. Bei näherem Hinsehen geht es aber darum, Barrieren zu überwinden. Auf dem Spielfeld können diese Athlet:innen Kraft aus ihrer kulturellen Vielfalt schöpfen.