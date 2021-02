Athletenkochbuch: Tatyana McFaddens russische Wrap-Sauce

Tatyana McFadden ist immer mit Vollgas unterwegs – nicht nur auf der Rennstrecke. Mit gerade einmal 15 Jahren erkämpfte sie in einem Rechtsstreit die Teilnahme von Para-Sportler*innen an Wettkämpfen. Sie gewann einen Marathon – fünf Jahre in Folge. Und sie sammelt paralympische Goldmedaillen in einem Tempo, das ihre Gepäckgebühren in die Höhe treiben lässt. Lange Rede, kurzer Sinn: Sie hat nicht viel Zeit zum Kochen. Als sie also Profiköchin Kia Damon erzählt, dass sie sich nach dem Essen und Aromen ihrer russischen Heimat sehnt, ist für Kia klar, dass sie etwas Schnelles und Einfaches zubereiten will, bei dem Meerrettich nicht fehlen darf. In dieser Folge von "Athletenkochbuch" zaubert Kia einen Wrap, der Tatyana an ihre alte Heimat erinnert, aber gleichzeitig so einfach zuzubereiten ist, dass genug Zeit zum Erzählen von Tatyanas Lebensgeschichte bleibt. Wir lernen also Eiscremesuppe und Tatyanas ebenso sportliche Schwester kennen und erfahren, wie Teenager die Welt verändern können. Sieh dir die Folge oben und das Rezept unten an und fang an zu kochen.