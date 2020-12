Athletenkochbuch: Darrell Hill schwört auf Blumenkohl

Zubereitung

In einer großen Schüssel Agavensirup, Kurkuma, Cayennepfeffer, ¼ Tasse Rapsöl, Salz und Pfeffer verquirlen. Die Hähnchenschenkel hinzugeben und in der Schüssel schwenken, um die Marinade gleichmäßig zu verteilen.



In einer großen Pfanne den Blumenkohl bei mittlerer Hitze anbraten, bis er weich ist. In einem großen Topf das Ghee bei mittlerer Hitze schmelzen. Ingwer, Knoblauch und Schalotten anbraten, bis sie duften. Mit einer Prise Salz abschmecken. Den geriebenen Blumenkohl dazugeben und weitere 5 Minuten dünsten. 4 Tassen Wasser und den Teebeutel hinzugeben und aufkochen lassen. Nach 5 Minuten den Teebeutel entfernen und die Blumenkohlmischung mit einigen Spritzern Fischsauce und schwarzem Pfeffer abschmecken.



In der Zwischenzeit einige Esslöffel Rapsöl in einer Grillpfanne bei mittlerer bis hoher Hitze erhitzen. Die Hähnchenschenkel in der Pfanne von beiden Seiten gleichmäßig anbraten, bis das Fleisch gar ist (nach ca. 12 Minuten oder bis ein Bratenthermometer, das an der dicksten Stelle in das Fleisch gesteckt wird, 75 Grad anzeigt). Beiseite stellen.



Die Pilze in einigen Esslöffeln Rapsöl anbraten, bis sie weich sind. Nach Belieben salzen.



Xanthan in die Blumenkohlmischung geben und verquirlen, bis die Mischung dickflüssig wird. Probieren und nach Belieben abschmecken. Auf zwei Schüsseln verteilen und das in Scheiben geschnittene Hühnerfleisch sowie die Pilze darübergeben. Mit Chiliöl, Koriander und Frühlingszwiebeln garnieren.